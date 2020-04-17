"Главное - сохранить трудовые коллективы" - Лукашенко пообещал поддержать предприятия на местах

17 апреля, Лидский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО "Стеклозавод "Неман", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.

"Самое главное сейчас, обратите внимание, чтобы пережить этот, как я говорю, психоз и сохранить трудовые коллективы, чего бы это ни стоило", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил: на следующей неделе планируется обсудить экономические меры поддержки предприятий. При этом средства будут направлены на места. "Потому из Минска не так видно, что происходит в Гродно или Витебске", - заметил Президент.

"Деньги мы отдадим вам", - сказал глава государства, обращаясь к губернаторам.

Александр Лукашенко убежден, что сейчас надо нацелить государственную поддержку в первую очередь на крупные предприятия. При этом важно сохранить рабочие места для людей.

"Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить, - сказал Президент. - Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться".

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