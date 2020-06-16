16 июня, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с работниками ОАО "Гродно Азот", передает корреспондент БЕЛТА.

Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье.

Александр Лукашенко приветствовал это предложение и отметил, что, будучи в Полоцке, говорил о том, что сейчас на фоне пандемии стали особенно актуальны загородные участки. "Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться", - сказал глава государства.

"Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства высказался и по поводу строительства БелАЭС. "Что касается электроэнергии. Я их называю "альтернативщики" (идут во власть) - они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в мире, в том числе вблизи границ Беларуси, уже есть много атомных электростанций. "Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала", - отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что, с одной стороны, будет возможность экспортировать электроэнергию. Но она будет востребована и в Беларуси. В том числе недавно принято решение о поддержке тех, кто хочет электричеством отапливать жилые дома, осуществлять нагрев воды и приготовление пищи. Реализуются меры по развитию электротранспорта. "Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать", - резюмировал белорусский лидер.-0-