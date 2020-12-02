Лукашенко обеспокоен наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, высказал обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы, - сказал белорусский лидер. - Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ".

Президент пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. "Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии", - добавил Александр Лукашенко.

"Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена", - отметил глава государства.

Особое внимание Президент также обратил на невиданное ранее раскручивание всевозможных санкций. "Эти международно-правовые меры, которые должны применяться в исключительных случаях и только для разрешения важнейших вопросов обеспечения мира и безопасности, стали обыденной практикой", - заметил белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко