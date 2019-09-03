Лукашенко обеспокоен уходом террористической активности в "Даркнет"

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал обеспокоенность уходом террористической активности в "Даркнет". Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что глобальная сеть в настоящее время является большой зоной риска. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер.

"Уход преступников в "темную сеть", или, как ее называют, "Даркнет", затрудняет контроль со стороны и государств, и частного сектора. Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сторонников, цифровые технологии - для финансовой подпитки. Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта", - считает Александр Лукашенко.

"Создали эту хорошую "игрушку" большую и сейчас не знаем, что с ней делать. А точнее, знаем, даже очень хорошо знаем. Но не хотим делать то, что мы понимаем, и то, что нужно делать. Создавая какую-нибудь "игрушку", мы должны понимать, что если она с одной стороны несет благо для человечества (а интернет это действительно с одной стороны благо), нам же надо было подумать о том, а что может принести плохого", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что, создавая глобальную сеть, некоторые рассчитывали на большие выгоды от нее, в том числе в целях шпионажа.-0-