Лукашенко: объединив усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым угрозам

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов, отдельных цехов и бригад, чествуем ветеранов. Бережем эту традицию как дань уважения поколениям, совершавшим трудовые подвиги во благо Отечества. Продолжаем начатый ими единственно правильный и проверенный временем путь к процветанию родной земли и благополучию народа. Путь ежедневного труда - кропотливого, честного и созидательного", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что за последние четверть века Беларусь многого достигла: наведен порядок на земле, сделаны прекрасные дороги, сохранены и модернизированы производства, возведена атомная станция. И как результат - построена чистая, уютная, комфортная страна.

"Убежден, что вместе, объединив творческие усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам, решить все задачи современной повестки дня", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал белорусам мирного неба, здоровья, счастья и новых профессиональных свершений.

Поздравление Президента Беларуси с Первомаем

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Первомаем.

Сегодня мы славим людей труда, отмечаем успехи лучших предприятий, коллективов, отдельных цехов и бригад, чествуем ветеранов. Бережем эту традицию как дань уважения поколениям, совершавшим трудовые подвиги во благо Отечества. Продолжаем начатый ими единственно правильный и проверенный временем путь к процветанию родной земли и благополучию народа. Путь ежедневного труда - кропотливого, честного и созидательного.

За последние четверть века мы многого достигли: навели порядок на земле, сделали прекрасные дороги, сохранили и модернизировали производства, возвели собственную атомную станцию. Построили чистую, уютную, комфортную страну.

Убежден, что вместе, объединив творческие усилия, трудолюбие, волю и интеллект, мы сможем противостоять любым вызовам и угрозам, решить все задачи современной повестки дня.

Искренне желаю белорусам мирного неба, здоровья, счастья и новых профессиональных свершений.

Александр Лукашенко.-0-