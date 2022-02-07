Лукашенко объяснил, что многовекторность не мешает стратегическому сотрудничеству с Россией

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многовекторность во внешней политике Беларуси не мешает развитию и укреплению стратегического сотрудничества с Россией, особенно в сферах обороны и безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов интервьюера касался отношений с Россией и с поведением отдельных представителей руководства этой страны, крупных компаний. Об одном из таких эпизодов, произошедшем не так давно, упомянул белорусский лидер: "Мы покупаем у вас нефть по мировой цене. А нам говорят, надо $14 или сколько-то долларов сверху заплатить за то, что мы вам поставляем нефть. Я говорю на переговорах: "Это неправильно". И Путин поворачивается: "Вы что, с ума сошли?" - задает вопрос российским членам правительства. Он же прав".

"Какие-то торгаши пытаются нажить 20 копеек, но вы с ними разберетесь", - отреагировал журналист.

"Когда мне перестали поставлять нефть (из России. - Прим. БЕЛТА), что я должен был сделать? Я говорю: "Ильхам (Алиев, Президент Азербайджана. - Прим. БЕЛТА), дай, пожалуйста, мне пару танкеров нефти, через Украину "вражескую". И мы в Одессе выгрузили и поставили", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Соловьев

"А вот это зря", - высказал свою точку зрения Владимир Соловьев.

"Не зря. У нас бы остановилась экономика. Что значит зря? - заявил глава государства. - Это вы зря так поступили".

"Это я согласен", - ответил журналист.

"А остальные меня дубасили во всех средствах массовой информации и подвели под многовекторность - "он на двух стульях", - сказал Александр Лукашенко. - Никогда этого не было, никогда, даже в самый острый период (двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА)".

"Вы же всегда можете снять трубку, позвонить Путину - этот вопрос будет решен", - считает телеведущий.

"Снял и позвонил. Говорю: "Если вы считаете, что меня этим можно уколоть, - ошибаетесь. Безопасность и оборона - святое", - образно выразился глава государства, подтвердив неизменный курс Беларуси на сотрудничество с Россией в вопросах обороны и безопасности.-0-