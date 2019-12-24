Лукашенко объяснил, на каких условиях возможно углубление интеграции с Россией

24 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, на каких условиях возможно углубление интеграции с Россией и почему этот процесс такой сложный, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства указал на ряд статистических показателей в торговле с Россией. Например, на отрицательное для Беларуси внешнеторговое сальдо в $9 млрд и то, что суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 год превысил $120 млрд. "Никто же этой цифры у вас не слышит! Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала наполовину - до 5,5%, - подчеркнул белорусский лидер. - Идет падение. Так что же это за союз?"

"Я вам задаю риторический вопрос: так что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям хуже и хуже? - продолжил он. - Но вы же это не анализируете, вам же это не надо. Вам почему-то в России надо показать, что (Беларусь. - Прим. БЕЛТА) это гиря на ногах, это нахлебники, что Лукашенко никакой, он капризный, как минимум. Чепуха полная".

На вопрос журналиста, почему так происходит, глава государства сказал: "Вам надо было градус Лукашенко в России понизить".

Президент напомнил, что он сразу после подписания Договора о создании Союзного государства предлагал и даже настаивал на проведении референдума для принятия Конституции, где было бы прописано все - от общей валюты до наднациональных органов. "Почему вы тогда не захотели? - задал вопрос белорусский лидер. - Вы боялись, что Лукашенко прибежит в Кремль, схватит шапку Мономаха и понесет не то в Питер, не то в Минск, не дай бог, ее утащит. Вот чего вы боялись. Хотя это не стоило выеденного яйца".

Образно выражаясь о формировании Союзного государства, Президент отметил, что "начали строить дом с крыши" и вспомнили о многих базовых вопросах только спустя продолжительный период, когда время для их решения уже упущено. В Беларуси и России выросло новое поколение, которое ценит независимость и суверенитет. "Время ушло, упущено безвозвратно, поэтому сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете: давайте президентом будет этот, парламент - этот, сверху сейчас все построим, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Завтра получим такую вспышку… Не только в Беларуси (прежде всего здесь), но и в России. Посмотрите, сколько россиян говорят: "Скажите Лукашенко, не надо с Россией объединяться". Сколько таких людей? А почему так говорят? Не потому что они не любят Лукашенко и Беларусь, а потому что они боятся, что Беларусь превратится в олигархическую страну - вот что их волнует".

Глава государства настаивает на том, чтобы любые интеграционные процессы шли на равноправной основе, как, например, это происходит в Европейском союзе, где равные голоса имеют все страны, независимо от размеров, степени развития экономики и других факторов. "А нам (со стороны России. - Прим. БЕЛТА) даже не намекают, а говорят: "Мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас", - отметил белорусский лидер. - А я говорю: "Нет. То, что у вас лучше, давайте сделаем общим достоянием. Что у нас - давайте сделаем в России".

В качестве примера он привел условия торговли табачными изделиями и алкоголем, которые отличаются в двух странах, в Беларуси - в лучшую сторону. Однако Россия не соглашается распространить этот опыт на Союзное государство.

Алексей Венедиктов во время интервью отметил схожесть рассуждений Александра Лукашенко и Владимира Путина и в этой связи поинтересовался, почему оба политика при наличии приблизительно одинаковой логики рассуждений не могут договориться.

"Мы же политики, поэтому, когда мы рассуждаем, вроде все одинаковые, - ответил белорусский лидер. - Одно дело рассуждать, а другое - эти рассуждения претворять в жизнь, действовать таким образом. Это сложнее".-0-