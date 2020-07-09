Лукашенко объявил Благодарность коллективу Президентского спортивного клуба

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена коллективу республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб". Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Коллектив Президентского спортивного клуба удостоен Благодарности за поддержку физкультурно-оздоровительного движения в Беларуси, создание благоприятных условий для занятий спортом и физической культурой, организацию активного отдыха граждан.

Как сообщалось, 7 июля Президентский спортивный клуб отметил свое 15-летие. Объединение появилось благодаря инициативе многих легендарных белорусских спортсменов и функционеров, которые предложили создать организацию для поддержки белорусского спорта, особенно по детскому и массовому направлениям. Эту инициативу поддержал Президент Беларуси.

Президентский спортивный клуб изначально сфокусировался на поддержке детско-юношеского спорта, спортсменов-любителей, возрождении массовых турниров. Сейчас объединение активно инвестирует в развитие будущих профессиональных спортсменов и непрерывно охватывает все новые и новые этапы их подготовки.

Как рассказал в интервью БЕЛТА председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, сейчас клуб активно работает над развитием нового экспериментального проекта "Олимпийский талант" по отбору одаренных детей для занятий спортом. Он родился из инициативы белорусской Федерации биатлона по поиску талантливых детей для своего вида спорта. После нескольких лет плодотворной работы проект было решено расширить, передать под управление клуба и подключить другие виды спорта, которые культивируются в Беларуси.

Также клуб совместно с Белтелерадиокомпанией работает над возрождением популярного проекта "Вас вызывает Спортландия". Уже подготовлено несколько вариантов концепций, сейчас изучается возможность их воплощения. Предполагается, что школьники выйдут на старты республиканской "Спортландии" уже в 2021 году.-0-