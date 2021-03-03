Лукашенко объявил Благодарность промышленникам и сотрудникам КГК

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена руководителям предприятий промышленного комплекса республики и сотрудникам Комитета государственного контроля в различных регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие промышленного комплекса Благодарности Президента удостоены министр промышленности Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО "Витязь" Геннадий Азаров, гендиректор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович, гендиректор Белорусского металлургического завода Дмитрий Корчик, гендиректор Минского моторного завода Александр Рогожник, гендиректор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков и директор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Александр Шантыко.

Благодарность главы государства за образцовое выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений объявлена главному специалисту аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Ивану Бенедису, заместителю председателя КГК Витебской области Вадиму Воловичу, заместителю начальника информационно-технологического управления Департамента финансового мониторинга КГК Ярославу Зыку, начальнику управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области Олегу Кунделеву, ведущему государственному инспектору отдела контроля строительства и жилищно-коммунального хозяйства КГК Гродненской области Николаю Куцу, заведующему сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Гомельской области Ольге Соловьевой и начальнику отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Могилевской области Александру Хамицевичу.-0-