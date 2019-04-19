Лукашенко объявил о проведении в 2019 году парламентских выборов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнем году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пока не определялся по дате, но отметил, что, если это приемлемо по закону, то выборы можно было бы приурочить ко Дню Октябрьской революции. "Есть хороший праздник. 7 ноября - выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что у разных людей могут быть разные взгляды на события Октябрьской революции, но это было в истории, и отказываться от этого нельзя. Более того, это своего рода урок, что может произойти, когда страна втянута в войны и доведена до нищеты. "Это народ перевернул (страну. - Прим. БЕЛТА). Он не захотел жить в этой системе. Это для нас урок. И еще много людей, которые отмечают этот праздник, живут им. Ну и Господь с ними, чего мы должны быть против этого. Поэтому если это приемлемо, давайте ориентироваться на эту дату (для проведения парламентских выборов. - Прим. БЕЛТА). Я обещаю вам, что в ближайшее время по закону будет принято соответствующее решение", - заявил белорусский лидер.

"Никаких игр, еще раз подчеркиваю. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их. Им надо помогать. И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться - от партий, организаций. Это и есть предвыборная кампания, это и есть выборы, - сказал глава государства. - Но только без дури. Без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего (отсылка к событиям избирательной кампании в Украине. - Прим. БЕЛТА). Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы".

Александр Лукашенко особо подчеркнул роль будущего состава парламента: "Нам нужен очень талантливый парламент. Потому что он станет эпицентром выработки Основного Закона вместе с Президентом. Нам - будущим парламентариям и мне - ставить окончательную точку в обновленной Конституции нашей страны".

Президент уверен, что парламентарии, как никто другой, должны тонко чувствовать настроения общества, знать нужды избирателей и реагировать на них, работать на единую цель - построение государства для народа.

"В Беларуси - народная власть. Она живет реальными заботами людей, а не личными экономическими интересами и амбициями политиков. В Овальном зале должен вестись конструктивный диалог с теми, кто независимо от политических взглядов, мнений или позиций стоит на страже интересов народа и видит нашу страну свободной, миролюбивой, мирной и сильной", - резюмировал белорусский лидер.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, срок нынешних полномочий у парламента и Президента истекает в один год - 2020-й. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не совмещаются ни с какими другими.-0-