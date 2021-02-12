Лукашенко объявил ВНС закрытым и пообещал продолжить диалог по поднятым вопросам

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил VI Всебелорусское народное собрание закрытым и пообещал продолжить диалог по поднятым вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз искренне благодарю вас за ту работу, которую мы проделали в течение двух дней здесь. Это очень полезно не только для вас, но, может быть, даже прежде всего для меня. Мы продолжим диалог, который начали в этом зале. Я вам обещаю, что он будет носить по всем направлениям разветвленный и глубокий характер. Мы будем вместе с вами обсуждать глобальные проблемы. Прежде всего по переустройству нашего общества, формированию новой законодательной базы нашего государства. Это я вам обещаю", - сказал Президент.

Участникам ВНС он пожелал мира, здоровья, творческих и профессиональных успехов во имя будущего Беларуси.-0-

Александр Лукашенко