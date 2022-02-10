Лукашенко обновил состав руководства МИД и назначил новых послов

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые ротации в руководстве Министерства иностранных дел и назначил новых послов в значимых с точки зрения продвижения интересов Беларуси странах, сообщает БЕЛТА.

Глава государства дал согласие на назначение Сергея Алейника, ранее занимавшего должность замминистра, первым заместителем министра иностранных дел.

Президент также согласовал назначение двух заместителей главы МИД: Юрия Амбразевича (до настоящего времени он работал постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве) и Игоря Назарука (являлся директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии).

Александр Лукашенко также назначил Владимира Улаховича, руководившего до настоящего времени Белорусской торгово-промышленной палатой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия. Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Грузии назначен бывший председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Владимир Боровиков, ранее занимавший должность начальника главного кадрового управления МИД, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме. Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назначена Лариса Бельская, которая ранее работала начальником отдела внешнеполитического анализа главного информационно-аналитического управления МИД.-0-