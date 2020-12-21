Лукашенко обновил состав руководства Минздрава

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначения в руководстве Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

На пост первого заместителя министра здравоохранения согласована Елена Богдан, прежде - замминистра.

Должность заместителя министра здравоохранения займет Дмитрий Чередниченко. До настоящего времени он работал на посту первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Минского горисполкома.-0-