Лукашенко: обновленная Конституция Беларуси создается не под действующих Президента и власть

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция Беларуси создается не под действующих Президента и власть. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я еще раз хочу обратить вас к тому, что мы на все нормы должны посмотреть и на все наши заключения, которые мы давали, идя на изменения Конституции. Вплоть до того, что вообще надо нам или не надо референдум, нужна нам новая Конституция, измененная Конституция?" - сказал глава государства.

Он пояснил свой вопрос, отметив, что некоторые люди, в том числе среди сторонников действующей власти, не считают нужным менять Конституцию. "Многие говорят: "А зачем? Нам ничего не надо менять, не надо Конституцию менять". Отмахнуться от этого мы не можем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы можем попасть в такие "ножницы", что нас поддержат наши люди, а часть наших людей, сторонников нынешней власти, не будут поддерживать новую Конституцию, не потому что они нас не поддерживают, а потому, что они считают ненужным это делать". Такая категория людей, по словам Президента, придерживается мнения, чтобы действующий Президент продолжал работать максимально возможное время и оставалась та же Конституция, которая уже проверена временем, при которой страну создали, государство защитили.

"Я это подчеркиваю всегда: не под нас (действующих представителей власти. - Прим. БЕЛТА) мы создаем Конституцию. И тем более не под действующего Президента", - сказал белорусский лидер.

"Если кто-то думает, что я уцепился за кресло (и уже руки посинели), чтобы меня тут не оторвали от него, вы просто заблуждаетесь. Я реально оцениваю ситуацию, свои возможности. И дело даже не в возможностях, - заявил Александр Лукашенко. - Дело в тех, кто идет за вами и за нами, - та молодежь, которая пороха еще не нюхала. Они считают, что в интернете и картошка, и морковь, и бананы - все там".

"Наше поколение тоже не воевало, но после войны многие горя хлебнули, живя в Советском Союзе", - добавил глава государства. Тогда перед обществом ставились другие задачи, более глобального характера, и на первый план выходили общественные, не личные интересы. "Мы должны были продемонстрировать нашу систему. И мы демонстрировали, мы сохраняли, мы в космос выходили, еще чего-то создавали. Защитили, сохранили страну, но упустили детали, - отметил белорусский лидер. - Упустили и допрыгались до того, что страна была разрушена".

Поэтому сейчас необходимо очень тщательно взвесить все мнения, обсудить все нюансы, чтобы сделать лучше для будущего страны, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Я считаю, что на референдум надо идти. Да, там готовятся нам подкинуть пакости и прочее. Но если мы общество, если мы создали суверенное независимое государство, так должны выстоять. В августе прошлого года выстояли. Там тоже был такой вопрос, и я его видел. Мне многие вносили предложения: "Давайте перенесем, проведем по почте, никто не осудит - пандемия". Я на это не пошел", - констатировал Президент.-0-