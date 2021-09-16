Лукашенко: обострение конкуренции между Западом и Китаем может сломать систему международных отношений

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Обострение конкуренции между Западом и Китаем может сломать систему международных отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу "Глобально соединенная Европа", которая, по сути, является альтернативной китайскому "Поясу и пути", - отметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, политика Европейского союза, наряду с экономическими мерами, предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных "демократии и европейских ценностей". "Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только", - добавил Президент.-0-