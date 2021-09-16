Лукашенко: обострение обстановки на западных границах ОДКБ стало опасной тенденцией

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Обострение обстановки на западных границах ОДКБ является опасной тенденцией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры стран ОДКБ договорились укреплять внешние рубежи На заседании в узком составе стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги деятельности ОДКБ в межссессионный период.

"Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО", - сказал Александр Лукашенко.

В этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.

"Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что учение широко освещалось в СМИ, на него всегда приглашаются международные наблюдатели. "Однако наши соседи традиционно твердят про мнимые угрозы их безопасности. Украинский Президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих необоронительную тематику, - обратил внимание глава государства. - Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячу километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?"-0-

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