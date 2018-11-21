Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией

21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос - создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, - равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь", - сказал белорусский лидер.

"Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В целом глава белорусского государства отметил, что на встрече с министром иностранных дел России сторонам есть что обсудить. "Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен", - заметил белорусский лидер.

Президент обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией - значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. "Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил высокий уровень взаимодействия в белорусско-российских отношениях на уровне министерств. Прежде всего это касается министерств иностранных дел и обороны. "Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза", - считает глава государства.

В свою очередь Сергей Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели в Минске традиционное совместное заседание коллегий. "Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом", - отметил министр.

По его словам, накануне на встрече с его белорусским коллегой Владимиром Макеем также обсуждались вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договоренностей о создании равных прав. "Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности", - заявил Сергей Лавров.

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Беларусь проходит 20-21 ноября для участия в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран. Подобные совместные заседания проводятся ежегодно для обсуждения актуальных тем белорусско-российского взаимодействия во внешнеполитической сфере.-0-