Лукашенко обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии "В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко в первую очередь отметил важность сохранения транзитного сообщения. Во-вторых, он выступил за сохранение практики принятия согласованных решений и применение единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза. В-третьих, Президент считает необходимым принять действенные меры, направленные на реальное углубление промышленного сотрудничества.

О транзите и транспортном сообщении

Александр Лукашенко рассказал о мерах, принятых в этом направлении в Беларуси: "Вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС мы осуществляем. На границе с Евросоюзом проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем над ними. Определили места заправок для большегрузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств, при соблюдении установленных в Беларуси правил".

"Полагаю, что в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее", - заявил Александр Лукашенко.

Пашинян: недопустимо из-за пандемии ограничивать движение товаров и услуг в ЕАЭС По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в нынешней сложной ситуации многие страны принимают меры, основанные на логике протекционализма и ограничительных мер в торговле.

По его словам, предлагается установить маршруты следования, на них определить отдельные пункты остановок для заправок автотранспорта и отдыха водителей. В таких пунктах ввести особый режим санитарно-противоэпидемических мероприятий, как это сделано в Беларуси. "Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину", - отметил Президент.

"Беларусь действует ответственно. Мы не закрывали границу и по мере возможности помогаем людям вернуться домой", - сказал Александр Лукашенко.

О единых правилах регулирования внешней торговли

"В исключительных случаях возможны отступления. Но в целом нужно сохранить практику принятия согласованных решений", - подчеркнул глава белорусского государства.

По его словам, прежде всего это касается удовлетворения внутренних потребностей на товары с повышенным спросом или от которых зависит жизнь и безопасность граждан. В первую очередь это товары медицинского назначения - препараты, оборудование, средства защиты.

"Учитывая, что весь мир сейчас заинтересован в приобретении таких товаров, продать их в третьи страны, возможно, было бы хорошим бизнесом. Но одной из целей союза является забота об уровне и качестве жизни граждан наших стран. Поэтому даже при рассмотрении вопросов оказания гуманитарной помощи третьим странам предлагаю все же исходить из приоритета удовлетворения спроса на эти товары на внутреннем рынке союза. То же самое касается и других видов помощи для наших граждан", - сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что в сложившихся условиях как никогда высок риск разрушения основы любой экономики - промышленности и ее производственных и кооперационных связей. "На их создание мы потратили более шести лет, и работа до сих пор не завершена. Причем поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?" - поставил вопрос Президент Беларуси.

"Вы уже заметили - даже те, так называемые демократические европейские страны и США, я уже не говорю о Китае, очень быстро спохватились. И сегодня некоторые, находясь на пике пандемии, как они говорят, принимают, откручивая назад, соответствующие меры экономического восстановления. Потому что в европейских странах (мы это видим уже в СМИ) все больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя двигаться путем, который приведет к разрушению экономики", - отметил белорусский лидер.

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О промышленном сотрудничестве и продовольствии

Александр Лукашенко назвал крайне важным принятие действенных мер, направленных на реальное углубление промышленного сотрудничества. "Если мы используем в производственных процессах сырье и материалы друг друга, то такие операции должны взаимно признаваться при субсидировании конечной продукции. Поэтому сегодня как никогда актуально жесткое поручение правительствам внедрить соответствующие нормы в национальные законодательства о промышленных субсидиях", - заявил он.

Президент считает, что такое решение будет способствовать снятию следующей проблемы: "Большинство международных экспертов сходятся во мнении о грядущем недостатке продовольствия после пандемии. Масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельхозпродукции".

Путин: борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей Президент России Владимир Путин особо отметил антикризисную работу, которая развернута по линии ЕАЭС. Приняты принципиальные решения, направленные на минимизацию последствий распространения коронавируса, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в государствах.

По словам Александра Лукашенко, в последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что этой темой нужно заниматься на высшем уровне. "Приняв своевременные решения, мы сможем обеспечить достаточный объем производства продовольствия", - уверен глава белорусского государства.

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О поддержке наиболее пострадавших секторов

"Нельзя оставлять без внимания и меры общесистемного макроэкономического характера. При этом нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности", - подчеркнул Президент.

По его мнению, для этого следует быстро адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные нужды экономики. "Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Кстати, все международные финансовые организации это уже сделали. В том числе МВФ. Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения, - сказал Александр Лукашенко. - При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования".-0-

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