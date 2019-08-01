Лукашенко обозначил приоритетные направления в сотрудничестве с Узбекистаном

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными направлениями белорусско-узбекистанского взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"У наших стран хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной отрасли, сфере информационных технологий. Приоритетными направлениями экономического взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации, создание совместных предприятий, обеспечение максимально благоприятных условий для обмена товарами и услугами", - сказал Президент.

По его словам, во время переговоров с Шавкатом Мирзиёевым были обсуждены существующие договоренности и намечены перспективы дальнейшего сотрудничества. "За тот неполный год, который прошел с момента моего визита в Узбекистан, достигнут заметный прогресс в укреплении отношений между нашими странами. Этому способствовал системный межгосударственный диалог, в том числе на высшем уровне, - отметил глава государства. - Как высказался мой коллега, переговоры и встречи на региональном уровне значительно оживят нашу торговлю, и ее объем увеличится в разы".

Александр Лукашенко убежден, что состоявшийся в Минске I Форум регионов Беларуси и Узбекистана станет эффективной площадкой не только для наращивания торгового сотрудничества, но и в сфере инвестиций.

"Я очень радуюсь успехам Узбекистана. Мне абсолютно близки и понятны те действия Президента, которые он предпринимает, чтобы поднять страну. Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве. Она не просто модернизирует страну и отрасли экономики - она создает принципиально новые направления жизни узбекистанского общества. Конечно, для этого нужны технологии", - констатировал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что технологии, предложенные белорусской стороной, есть и в других странах, но важны также их качество и стоимость, ответственность инвесторов. Александр Лукашенко предупредил белорусскую делегацию: "Я пообещал Президенту (он остановился не на американцах, не на немцах, россиянах или китайцах, а на Беларуси), что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Чтобы сегодня модернизировать и создать фундамент развития Узбекистана, белорусских технологий достаточно. Они есть и в других странах, но мы предложили "цену-качество" и высочайшую ответственность за это сотрудничество. И мы это должны сделать".-0-