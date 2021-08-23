Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте на границе с Польшей

"Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи", - резюмировал белорусский лидер.-0-





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