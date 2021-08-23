Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте на границе с Польшей

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая посвящена ситуации в Афганистане, обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отреагировал на выступления лидеров других стран ОДКБ, и прежде всего Президента России, который говорил о необходимости солидарности, и что проблемы, вытекающие из ситуации в Афганистане, могут коснуться всех.
"Уже давно коснулось. Как ни странно, мы, вроде бы, далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут", - отметил белорусский лидер.
В связи с этим Александр Лукашенко рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей. "Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - сказал Президент.
"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заметил глава государства.
"Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отреагировал на выступления лидеров других стран ОДКБ, и прежде всего Президента России, который говорил о необходимости солидарности, и что проблемы, вытекающие из ситуации в Афганистане, могут коснуться всех.
"Уже давно коснулось. Как ни странно, мы, вроде бы, далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут", - отметил белорусский лидер.
В связи с этим Александр Лукашенко рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей. "Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - сказал Президент.
"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - заметил глава государства.
"Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи", - резюмировал белорусский лидер.-0-
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