Лукашенко обозначил спорные моменты в проекте новой Конституции

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии обозначил спорные моменты в проекте нового Основного закона страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции (если это из Конституции не вытекает, нам предстоит доработать в этой части, переходные положения должны быть, чтобы не образовался какой-то вакуум), как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? Конечно, можно отослать все к законам и подзаконным актам. Это тоже нормальная технология. Но желательно, чтобы фундаментальное было закреплено в Конституции. В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными? Они приняты до Конституции, в законы их перенесем в конце концов. Я не думаю, что это большая проблема. Но, тем не менее, специалисты говорят, что здесь есть вопрос. Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что назвал не все проблемные вопросы, их значительно больше. "Одним словом, нам есть что обсудить. Мы должны бережно и рационально отнестись к предложениям, которые по тем или иным причинам не учтены в подготовленном проекте Конституции. Кроме того, убежден, что поступят предложения и в ходе всенародного обсуждения", - сказал он.

Президент считает правильным, если последующей дошлифовкой проекта Конституции займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия. "Не думаю, что юристы должны работать в одиночку. Здесь должны быть опытные люди, особенно управленцы. Конституцию ни один юрист не напишет. Это должны быть практики, люди от жизни. Чтобы юристы, обсудив те или иные вопросы, могли их правильно юридически сформулировать", - отметил белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко