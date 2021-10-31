Лукашенко обозначил важность развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря своему географическому положению Беларусь - транзитное государство. Поэтому развитый транспортный комплекс и разветвленная система дорожного хозяйства являются кровеносной системой для отечественной экономики", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня в этих важных отраслях трудятся десятки тысяч высококвалифицированных специалистов: профессиональных водителей и автослесарей, шиномонтажников и автомобильных конструкторов, инженеров-проектировщиков и дорожных строителей, которые создают, реконструируют и обслуживают современные магистрали, путепроводы и мосты, внедряют самые передовые технологии, регулярно обновляют парк, обеспечивают своевременную доставку грузов и стабильную работу общественного транспорта.

"Убежден, что ваши сплоченность, организованность, стремление к совершенствованию помогут и в дальнейшем повышать транзитный потенциал страны и качество услуг", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам автотранспорта и дорожного хозяйства крепкого здоровья, счастливых дорог и новых успехов во всех начинаниях на благо родной Беларуси.-0-