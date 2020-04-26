26 апреля, Наровлянский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на восстановление и поддержание мелиорированных земель. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас проблема удержать эти посевные площади, земли (ранее мелиорированные. - Прим. БЕЛТА). Природа отвоевывает. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы мы восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота мы не планируем", - сказал глава государства.

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