Лукашенко обращает внимание на возможность шире продвигать белорусские строительные услуги в Россию

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на возможность более широкого продвижения белорусских строительных услуг в Россию. Об этом он заявил сегодня, посещая ОАО "МАПИД", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в РФ сейчас активно реализуются различные проекты, где могут быть востребованы белорусские строители. Об этом шла речь и во время переговоров Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Один из крупных проектов - это строительство космодрома "Восточный" в Амурской области России. "Это очень хороший объект, и он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. В России (к сожалению для них и, может быть, к счастью для нас) этот интерес. Это наша перспектива, и там надо строить", - сказал Александр Лукашенко.

Как было доложено главе государства, ОАО "МАПИД" стремится расширить свое присутствие на российском рынке. В частности, заключен контракт на строительство в Обнинске Калужской области 10 жилых домов площадью 70 тыс. кв.м. Ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.-0-