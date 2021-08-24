Лукашенко: образование - это не сфера услуг, а социально значимая отрасль экономики 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образование - это не сфера услуг, а оплот белорусской государственности и социально значимая отрасль экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА."Вы сделали все, чтобы наши детишки учились, когда мы ничего не знали про вирус и было страшно выходить на работу. Знаю, какие угрозы сыпались в ваш адрес, когда начались бунты и блицкриг, особенно в Минске. В условиях травли вы мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями", - обратил внимание Александр Лукашенко.По его словам, во многом благодаря работникам системы образования удалось удержать подростков от противоправных действий, пусть и не всех. "Вы чуть ли не за руку их ловили. Эти дети, их родители сегодня должны сделать выводы и по-новому взглянуть на миссию учителя, его роль в судьбе народа и нашей страны", - убежден глава государства.-0-