Лукашенко: общая смертность в Беларуси за I квартал снизилась на 4%, от пневмоний - на 9%

7 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний - на 9%. Соответствующую статистику сегодня на совещании в Минске озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом в январе-марте 2020 года от болезней системы кровообращения умерли 18,5 тыс. человек, от онкологии - почти 5 тыс. От пневмоний за три месяца текущего года умерли 254 человека.

"У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И все равно падение (смертельных случаев. - Прим. БЕЛТА) почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема", - отметил Президент.

Он также озвучил информацию, что за период с 1 января по 5 апреля текущего года в Беларуси из-за внешних причин погибли 860 человек - на 15 человек меньше, чем в 2019 году. "Напомню: от пневмоний - 254", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства уточнил, что из названного числа около 400 человек погибли в результате самоубийств, 85 - убийств, на пожарах погибли 206 человек, в ДТП - 107. "В среднем по республике по указанным выше причинам за неделю погибают 60-70 человек. С 30 марта по 5 апреля - почти 70 человек. А от коронавируса - 13", - привел цифры Президент.

"Я это к тому говорю, что не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни. Это не значит, что надо ослабить работу по этой главной мировой проблеме. Нет. Мы определились, как никогда объединились в этой борьбе и должны выстоять", - сказал Александр Лукашенко.-0-