Лукашенко: обстановка на южных границах все время усложняется

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на южных границах Беларуси все время усложняется. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения на охрану Государственной границы органами пограничной службы в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА. "Естественно, безопасность нашего государства начинается с границы, потому что в рамках этих границ обеспечивается наш суверенитет. Основной вклад в обеспечение суверенитета в мирный период и действенная работа обеспечиваются пограничными войсками", - сказал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что в 2021 году из-за наплыва беженцев и концентрации войск соседних стран вдоль белорусских границ пограничникам пришлось быть более бдительными, участвовать в разведывательных мероприятиях вместе с военнослужащими Вооруженных Сил и сотрудниками Комитета госбезопасности. "Много сейчас разговоров по поводу наших южных границ. Обстановка все время усложняется. Переводят стрелки на наши совместные учения с Российской Федерацией", - обратил внимание Президент. Лукашенко утвердил решение по охране госграницы Как рассказали в Госпогранкомитете, на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности. Они связаны с незаконной миграцией, попытками проникновения в страну радикально настроенных лиц, милитаризацией сопредельных государств. Так, с августа прошлого года в непосредственной близости от белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств стран ЕС и Украины общей численностью около 32 тыс. человек. Вдоль границы продолжается возведение стационарных инженерных заграждений, активно применяется авиация, ведется разведка. "В 2021 году число задержанных нарушителей границы увеличилось на 23%. 65 лиц, причастных к экстремистской деятельности, не смогли продолжить запланированный маршрут в Беларусь", - сказали в пограничном ведомстве. Пограничные органы продолжают работу по совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории. На прибалтийском направлении возведены десятки километров новых рубежей охраны с пограничными дорогами, постами и контрольно-следовой полосой. На белорусско-польском участке заменена и модернизирована часть сигнализационных комплексов. Наибольший объем работ проведен на украинском направлении. Здесь установлены посты технического наблюдения для дистанционного контроля местности, введены в эксплуатацию сигнализационные комплексы, оборудованы новые рубежи охраны. В 2022 году основные усилия в охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении, отметили в Госпогранкомитете. "Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных - повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", - подчеркнули в ведомстве. В планах также завершение демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в Брестском районе. "Органами пограничной службы, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные", - добавили в комитете.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!