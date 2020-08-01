Лукашенко обсудил с Ермаковой ситуацию в Белгазпромбанке и поблагодарил за проделанную работу

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с руководителем временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой ситуацию в банке и поблагодарил за проделанную работу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я, Надежда Андреевна, почему пригласил вас публично (собирался давно, но хватало работы здесь): прежде всего, хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив", - сказал глава государства.

Он отметил, что Надежда Ермакова хорошо знает ситуацию в банке. "Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования", - подчеркнул белорусский лидер.

Стабильная работа, сохранение коллектива и высоких позиций - Ермакова об основных задачах Белгазпромбанка По словам руководителя временной администрации Белгазпромбанка Надежды Ермаковой, во время встречи глава государства очертил основные задачи для временной администрации.

Александр Лукашенко добавил, что, как докладывал ему председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, нет катастрофы в банке. "Вам удалось с Ледницкой (Илона Ледницкая - заместитель председателя Национального банка. - Прим. БЕЛТА) стабилизировать ситуацию. Я также очень благодарен ей, передайте мою благодарность. Я сделаю все для того, чтобы и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое", - заверил Президент.

"Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с Президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники - дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам. Поэтому еще раз благодарен за то, что сделано за это время в этом банке", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-