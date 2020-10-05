Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего я хотел бы буквально в двух словах услышать об итогах работы вашего ведомства, чтобы в разрезе через таможенные службы оценить ситуацию в нашей экономике. Вы понимаете, что таможня - это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Какие у нас есть узкие места? Как мы развиваемся в этих сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что, с вашей точки зрения, надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году?" - обозначил несколько вопросов Александр Лукашенко.

Президент также поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. "Особенно что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга. "Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого - наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?" - спросил он.

Юрий Сенько начал свой доклад со статистики по внешней торговле. По его словам, за январь - август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекло 71 млн т товаров. Это на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года. "На это повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%, - отметил председатель ГТК. - В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но уже все потоки восстанавливаются".

Юрий Сенько

О вкладе в республиканский бюджет

За январь - сентябрь в республиканский бюджет поступило Br6,1 млрд платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом. Перечисленная сумма почти на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из причин, как пояснили в ГТК, - проводимый Россией налоговый маневр. Основное уменьшение платежей произошло за счет вывозных таможенных пошлин. Если не брать в расчет эту позицию, то в целом поступившие платежи увеличились на Br230 млн, или на 5,3%.

О правоохранительной деятельности

В этом году таможенные органы уже выявили 210 преступлений. В их числе 79 фактов незаконного перемещения наркотиков через границу. При этом было изъято 95 кг наркотиков и 19 тыс. таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. Кроме того, выявлено 73 преступления в экономической сфере, ущерб по ним составил почти Br13,5 млн.

Возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможенную границу оружия, боеприпасов и объектов экспортного контроля (частей магазинов к огнестрельному, охотничьему и иным видам оружия).

Таможенные органы также выявили 11 преступлений, связанных с незаконным перемещением через границу крупных наличных средств. Общая стоимость изъятой валюты по административным правонарушениям и преступлениям составила Br2,7 млн.

О развитии таможенной инфраструктуры

В этом году основная часть средств направлена на реконструкцию двух объектов - пунктов пропуска "Верхний Теребежов" и "Урбаны". По состоянию на сентябрь они готовы на 70% и 92,6% соответственно.

Как отметили в Государственном таможенном комитете, модернизация этих пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность на 1375 автомобилей в сутки.-0-

По итогам встречи

ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров Во время доклада главе государства обсуждалась, в частности, тема переориентации белорусских грузов с балтийского направления на российское.