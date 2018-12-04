Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию в Беларуси проекта "Славкалия"

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 декабря провел рабочую встречу с российским бизнесменом, председателем совета директоров ИООО "Славкалий" Михаилом Гуцериевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства интересовался, как продвигаются работы с реализацией проекта "Славкалия" по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината. При этом Президент подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков. "Они привезли технологии - это хорошо. Это все остается потом здесь в Беларуси. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Беларуси и технологии", - отметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-