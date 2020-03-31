Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

31 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. В центре внимания были темы подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

"Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы - год президентских выборов. Самая большая проблема - это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет, - сказал глава государства. - Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать".

Что касается ситуации в экономике, Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату. "Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно "Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса", - заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней. "Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - сказал он.

Лукашенко призывает на фоне распространения вирусов поберечь пожилых людей Президент акцентировал внимание, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.

Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.-0-

Итоги встречи

Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения Председатель Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула, что ни в чьих интересах скрывать и утаивать информацию относительно обстановки в Беларуси.

Кочанова: у нас нет такой ситуации, чтобы надо было закрывать предприятия "Мы прекрасно понимаем: эпидемия пройдет, а с чем останется страна? У нас нет такой ситуации, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Поэтому экономика в приоритете: работа предприятий, выполнение задач, которые стоят перед нами", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Кочанова об обстановке в Витебске: ситуация абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на днях по поручению Президента побывала в Витебской области, чтобы выяснить, какая ситуация складывается в регионе. В Витебск также выехал министр здравоохранения Владимир Караник.