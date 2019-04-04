Лукашенко обсудил с Медведчуком развитие событий в Украине

4 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с украинским политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что был рад встретиться с Виктором Медведчуком, особенно после горячих политических событий в Украине. "Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас, поэтому очень интересны ваши рассуждения на сей счет и другие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Виктор Медведчук отметил, что утром перед встречей с белорусским лидером в шутку говорил о том, что в отличие от всех других граждан Украины имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах 21 апреля, когда состоится второй тур. "Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта 2019 года ("Большой разговор с Президентом". - Прим. БЕЛТА), где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", - пояснил политик.

Виктор Медведчук напомнил, что уже тогда Президент Беларуси предсказал, что во второй тур выйдут Петр Порошенко и Владимир Зеленский. "Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур", - отметил он.-0-