Лукашенко обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения "Запад-2021"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения "Запад-2021". Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", - отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что, ознакомившись с замыслом предстоящих учений, он увидел, насколько продвинулись вперед вооруженные силы. "Тем не менее я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с Президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", - сказал глава государства.

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