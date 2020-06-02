Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество, поздравил с днем рождения и пожелал выздоровления

Александр Лукашенко и Никол Пашинян. Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с премьер-министром Армении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, пожелав премьер-министру и членам его семьи здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

Лидеры обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах, обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили тематику двустороннего сотрудничества, продолжение реализации ранее намеченных проектов в различных сферах. Они договорились встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы.-0-