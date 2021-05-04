Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

В первую очередь глава государства интересовался ходом подготовки белорусских спортсменов к участию в предстоящей летней Олимпиаде в Токио: "Какова ситуация на данный момент, что там с нашими лицензиями, как выглядят наши спортсмены на фоне будущей Олимпиады?".

Речь также шла о состоянии дел в спортивной отрасли в целом, взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и иными крупными спортивными организациями.-0-