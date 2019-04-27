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Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставки некачественной нефти

Президент 27.04.2019 | 11:14
Фото из архива
Фото из архива

27 апреля, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу. "Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России", - сказала глава Администрации Президента Беларуси.

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Теги
Кочанова, Лукашенко, нефть, Путин
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