Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке". "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил Президент.

Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере.

"Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям, - добавил он. - И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются".

Николай Патрушев в свою очередь отметил, что рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения. "Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь", - сказал он.

Николай Патрушев

Сегодня советы безопасности Беларуси и России проведут плановые консультации. На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России. "Все зависит не только от того, что внутри у нас происходит в странах. Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне. Угрозы и вызовы есть традиционные, они никуда не ушли. Допустим, международный терроризм, с ним связанный экстремизм. Есть новые угрозы, о которых нужно говорить: кибербезопасность. К сожалению, многие не понимают, что ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.-0-