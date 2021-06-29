Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 июня 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:36 В Ивацевичском районе в реке утонула женщина Происшествия
12:31 Пожар в Молодечненском районе уничтожил 23 т сена Происшествия
12:28 Форум регионов Беларуси и России позволит выявить новые точки совместного роста - мнение Общество
12:17 В первую смену в лагерях Беларуси отдохнули уже почти 200 тыс. детей Общество
12:16 Патрушев: конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси Политика
12:13 Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на $800 млн Экономика
11:51 ФОТОФАКТ: Серебристые облака наблюдались в небе Беларуси Калейдоскоп
11:50 В Костюковичском районе на 17-летнего бесправника составили 7 протоколов Происшествия
11:50 Черничный сезон начинается в Брестской области Регионы
11:44 Столкновения между протестующими предпринимателями и полицией произошли в Киеве В мире
11:44 В России выявили 20 616 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
11:41 Технопарк "Коралл" даст дополнительный импульс для развития экономики Гомельского региона - Соловей Регионы
11:41 Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 30 июня из-за жары Общество
11:37 Самогонщика с 4 т браги задержали с поличным под Гродно Происшествия
11:32 Беларусь и Россия большое внимание уделяют развитию общества в эпоху цифровизации - Макаров Общество
11:31 Белорусские пиломатериалы на $2,5 млн продали в Великобританию на биржевых торгах Экономика
11:26 Беларусь и Россия планируют создать единый реестр технопарков Союзного государства Общество
11:24 Минздрав установил критерии оценки профессиональной трудоспособности Общество
11:23 Две брестчанки оформили кредиты на мошенников почти на Br16,8 тыс. Происшествия
11:20 ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды Регионы
11:11 В Брестской области в этом году утонули 30 человек - большинство купались в запрещенных местах Регионы
11:05 Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений - Пархамович Экономика
10:59 Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку Президент
10:57 В Гродно празднования 3 июля пройдут в центре города и спальных районах Регионы
10:52 В Лиде нетрезвый водитель сбил на переходе пенсионерку Происшествия
10:51 Форум peгионов Беларуси и России способствует решению задач любой сложности - Гумерова Общество
10:50 Новый рейс российской авиакомпании "Азимут" свяжет Минеральные Воды и Минск Общество
10:45 Для бизнеса и государства. Как работает банковское сопровождение контрактов от Белгазпромбанка Экономика
10:43 НАН Беларуси и РАН объявили конкурс на лучшие совместные исследования Общество
10:41 Эффективность "Спутника V" в ОАЭ составила 97,8% В мире
Все новости
Все новости
Президент
29 июня 2021, 10:59

Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку

Николай Патрушев и Александр Лукашенко
Николай Патрушев и Александр Лукашенко

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке". "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил Президент.

Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере.

"Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям, - добавил он. - И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются".

Николай Патрушев в свою очередь отметил, что рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения. "Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь", - сказал он.

Николай Патрушев
Николай Патрушев

Сегодня советы безопасности Беларуси и России проведут плановые консультации. На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России. "Все зависит не только от того, что внутри у нас происходит в странах. Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне. Угрозы и вызовы есть традиционные, они никуда не ушли. Допустим, международный терроризм, с ним связанный экстремизм. Есть новые угрозы, о которых нужно говорить: кибербезопасность. К сожалению, многие не понимают, что ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь встречи Лукашенко Россия
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото из архива Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность расширять отношения с Ашхабадом
Во время встречи "Это и есть настоящая демократия" - арабский инвестор считает, что в Беларуси многое сделано для людей
Во время встречи Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром
Геннадий Зюганов. Фото ТАСС Лукашенко отметил значительный вклад Зюганова в укрепление многоплановых белорусско-российских связей
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива (2019 год) О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
Фото из архива Лукашенко - работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависит мир и согласие в обществе
Главное
Николай Патрушев и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку
Сегодня стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России
Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений - Пархамович
Для бизнеса и государства. Как работает банковское сопровождение контрактов от Белгазпромбанка
Топ-новости
ФОТОФАКТ: VIII Форум регионов Беларуси и России начал работу (Обновляется)
Патрушев: конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 30 июня из-за жары
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
Беларусь и Россия большое внимание уделяют развитию общества в эпоху цифровизации - Макаров
Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на $800 млн
Скидки на билеты 30% - дирекция "Славянского базара" запускает финальную акцию
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
ФОТОФАКТ: На Петриковском рудоуправлении "Беларуськалия" добыли первый миллион тонн руды
Минобразования утвердило перечень выпускных экзаменов в школах в 2021/2022 учебном году
Импульс к развитию региона - эксперт о пользе центров поддержки предпринимательства
Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества
В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1100 фур
Семейная династия длиной в полтора столетия: о музе Якуба Коласа и судьбе его правнучек с фамилией Мицкевич
В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.