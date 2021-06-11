Лукашенко обсудил с Шейманом развитие Оршанского района и состояние дел на предприятиях региона

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с управляющим делами Президента Виктором Шейманом, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания были вопросы, которые курирует Управление делами Президента. Ранее по поручению главы государства Виктор Шейман изучал состояние дел в Оршанском районе и на предприятиях региона. Александр Лукашенко поинтересовался мнением управляющего делами о нынешней ситуации на этом направлении. "Все-таки это пилотный проект был. По этому пути идут уже 11 крупных городов Беларуси", - отметил он.

Приводя конкретный пример, Президент коснулся деятельности Оршанской фабрики художественных изделий, где предлагается создать еще одно производство - по пошиву обуви. Александр Лукашенко обратил внимание, что главное в этом вопросе - сохранить нынешнюю специализацию фабрики, а уже потом думать о дополнительных производствах. "Когда мы в свое время "Белхудожпромыслы" создавали, главная цель была - спасти рукодельцев, которых все меньше и меньше становится. Нельзя потерять традиционные производства на этой фабрике", - подчеркнул Президент.-0-