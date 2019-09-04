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04 сентября 2019, 14:02

Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч

Александр Лукашенко и Станислав Зась во время встречи
Александр Лукашенко и Станислав Зась во время встречи

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, на которой обсуждены вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема безопасности сейчас в центре внимания. Благодаря этой теме и Минск сегодня попал в топ новостей по вопросам безопасности в связи с проходящей у нас конференцией, которую проводит ООН", - сказал глава государства.

Станислав Зась
Станислав Зась

Он отметил, что как раз перед встречей со Станиславом Засем обсуждал соответствующие проблемы и выдвинутые белорусской стороной инициативы с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. "Тема эта оказалась актуальной не только в Беларуси, но и Европе, на международной арене", - констатировал белорусский лидер.

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"Мне остается по-братски, как человека, имеющего корни в Беларуси, поблагодарить вас за столь высокий уровень организации этой международной конференции", - отметил Президент.

"Тем не менее не надо забывать, что мы ведь живем в конкретных условиях безопасности. Хотел бы, чтобы вы в нескольких словах мне сказали, как оцениваете ситуацию с вопросами безопасности наших граждан. И в связи с этим с работой правоохранительных органов, особенно КГБ, Министерства обороны, ну и милиции, которые обеспечивают эту безопасность в стране", - сказал Президент.

Что касается внешних угроз, Александр Лукашенко отметил, что владеет ситуацией и не видит особых угроз. "Но если у вас будут какие-то особенности и вы их видите, скажете мне об этом", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко также попросил Станислава Зася высказать свою позицию по итогам ряда международных встреч, в том числе прошедшего визита в Минск советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве.

"Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов после визита помощника президента США Джона Болтона в Беларусь и переговоров, которые были продолжены в Варшаве по вопросам безопасности, где присутствовали ваши коллеги. Я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там, высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят - и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее", - определил тему для разговора Александр Лукашенко.

Еще одна тема - совместная работа с Россией по проблемам безопасности. "Главные вопросы, которые мы решаем по безопасности, конечно, в союзе Беларуси и России. Вы в последнее время имели немало контактов не только с руководителями соответствующих структур ЕАЭС, СНГ, но и общались с Патрушевым (секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. - Прим. БЕЛТА). Я знаю, что в ближайшее время он приедет в Беларусь, мы можем продолжить этот диалог. Но на каком уровне у нас и с Россией этот диалог?" - поинтересовался глава государства.

Станислав Зась проинформировал главу государства, что после совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов основные установки и требования, которые там прозвучали, были доведены до исполнителей по всей вертикали власти в устной и письменной формах.

"Пошли подвижки и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Это не пустые слова. Те посылы, которые мы услышали на совещании, ориентировки, замечания, они были доведены по всей вертикали, каждому министерству", - пояснил госсекретарь Совета безопасности.-0-

Фото Николая Петрова

Зась рассказал о мерах, принятых после совещания у Президента по вопросам работы правоохранителейЗась рассказал о мерах, принятых после совещания у Президента по вопросам работы правоохранителей
"Ставится задача, чтобы даже по тем негативным фактам, которые прозвучали на совещании, были приняты меры. И контроль за этим должен быть жестким и принципиальным. Ни один такой факт не должен быть замылен или спущен на тормоза. Меры должны приниматься", - сказал Станислав Зась.

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