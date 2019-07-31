Лукашенко обсудил с Зеленским подготовку к Форуму регионов и ситуацию в Донбассе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Александр Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Кроме того, Владимир Зеленский подробно рассказал Президенту Беларуси о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта. Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере", - отметили в пресс-службе.

Владимир Зеленский поздравил Александра Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Александр Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.

В финале разговора Александр Лукашенко пригласил Президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял, подчеркнули в пресс-службе.-0-