Лукашенко обсудил с жителями Барановичей цены, зарплаты и пенсии

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с активом Барановичей и Барановичского района пообщался с местными жителями, передает корреспондент БЕЛТА.

Заметив на улицах президентский кортеж, горожане собрались у здания горисполкома в ожидании главы государства. Выйдя из здания, Александр Лукашенко направился к ним.

После непринужденного общения разговор перешел к более серьезным темам. В первую очередь жители Барановичей спросили, почему растут цены на некоторые продукты, например, мясо курицы. Президент подчеркнул, что с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.

"Председатель Комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали меня. Мы посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для их роста. Это уже залазят в карманы", - сказал глава государства.

В то же время он пояснил, что иногда предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию, и тогда она дорожает в магазинах. "Вы не думайте, что повысилась цена на холодильник, и это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги "Атлант", который производит, и получил. Не скажу, что у них все хорошо, но они стараются, - привел пример Александр Лукашенко. - Мы контролируем и смотрим. Где-то объективно выросли цены".

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