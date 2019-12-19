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19 декабря 2019, 10:45

"Вокруг страны наращивается военная мощь". Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси

Во время заседания
Во время заседания

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня заседание Совета безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно на заседаниях Совета безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства, - отметил Александр Лукашенко. - Сегодня рассмотрим вопросы планирования обороны государства и дальнейшего развития армии".

"Настало время посмотреть, как стратегически спланировать оборону государства"

По словам Президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался План обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил глава государства.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?" - спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Президент напомнил, что Вооруженные Силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире. "Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации", - заявил Александр Лукашенко.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совета безопасности должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. "Это очень дорогостоящие системы", - заметил глава государства. Отдельно планируется рассмотреть финансово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил и обороны страны.

"Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам", - подчеркнул Президент.

"В различных регионах накапливается конфликтный потенциал"

Касаясь военно-политической обстановки в мире, Александр Лукашенко отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. "Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности - усилилась гонка вооружений, - сказал он. - Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса".

По словам главы государства, под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. "Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает", - констатировал он.

Президент уверен, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил. "И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира", - сказал Александр Лукашенко.

Министр обороны Андрей Равков
Министр обороны Андрей Равков

"Белорусская армия является инструментом недопущения войны"

Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами Президент назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей. "Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях", - резюмировал Президент.-0-

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