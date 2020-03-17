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Президент
17 марта 2020, 10:42

Лукашенко обсуждает с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, передает корреспондент БЕЛТА.

На традиционное совещание во Дворец Независимости приехал практически весь состав правительства, руководство парламента и Администрации Президента, губернаторы - всего около 50 должностных лиц. Президент пояснил, что цель мероприятия - избежать в будущем допущенных ошибок, используя приобретенный опыт, "чтобы могла существовать суверенная и независимая страна".

"Текущий год - последний в пятилетке. Поэтому, кроме отчетов, хотелось бы получить оценку того, с какими результатами мы завершаем эту пятилетку. Мной были внимательно изучены представленные материалы и доклады. Авторов мы сегодня послушаем. Правда, хвалиться особо нечем", - подвел предварительные итоги глава государства.

По его словам, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране - 4,7%. В непростых условиях на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг. С другой - не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта. "Прирост на 1,2%, мягко говоря, - очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу", - заметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. "Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?" - спросил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что планы на 2019 год готовил действующий состав правительства. Глава государства, несмотря на альтернативные мнения, поддержал то, что было внесено ему на рассмотрение. "Поэтому в ходе совещания ожидаю принципиальных оценок собственной работы и того, какими видите середину и завершение 2020 года", - добавил Президент.

Как доложил на совещании премьер-министр Сергей Румас, в 2019 году правительству удалось сохранить важнейшие макроэкономические пропорции и обеспечить сбалансированное развитие. Он упомянул, что при назначении нового состава правительства Президентом в качестве основной ставилась задача обеспечить рост доходов граждан. "Результатом стал устойчивый рост благосостояния населения. Заработная плата по стране, начиная с марта прошлого года, устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей. Ее размер на конец года составил Br1240, - сказал он. - В бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в Br993. Выполняется задача по увеличению зарплат педагогическим работникам и врачам. Пенсии увеличились на 20%, а с учетом инфляции - на 13,4%. Это самый высокий темп за последние 5 лет".

Выступает Сергей Румас
Выступает Сергей Румас

По мнению премьер-министра, за год существенно улучшены качественные показатели развития. "Инфляция - на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг, обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. Своевременно исполнены валютные обязательства государства, при этом золотовалютные резервы достигли рекордного уровня - $9,4 млрд", - констатировал он.

Сергей Румас считает, что бюджет по итогам 2019 года исполнен лучше, чем планировали. "Это позволило не только обеспечить решение целого спектра ключевых задач социального блока, но и направить определенный объем средств в резерв на формирование так называемой "подушки безопасности". Улучшено большинство показателей безопасности в экономической и денежно-кредитной сферах. Впервые за многие годы ситуация здесь оценивается как стабильная", - подчеркнул премьер-министр. Вместе с тем он обозначил и ряд существующих проблем, в числе которых - отсутствие запланированного экономического роста, его темпы ниже среднемировых.-0-

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"Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально", - сказал Александр Лукашенко.

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