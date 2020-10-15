Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Организацию Договора о коллективной безопасности важной структурой, которую необходимо развивать. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, передает корреспондент БЕЛТА.

"События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил: несколько лет назад в Беларуси была принята новая военная доктрина, в ней учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция. "Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. Поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если это кому-то будет не с руки, мы все равно будем работать", - заявил глава государства.

"Поэтому мы очень бы хотели, чтобы во время белорусского руководства в ОДКБ генсек занимал ту позицию, о которой мы договаривались, и подталкивал членов ОДКБ к более эффективной работе. Тут будет абсолютная поддержка с нашей стороны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Станислав Зась

Отклонившись от вопросов функционирования организации, Президент поинтересовался у Станислава Зася о личном. "Прижился, не прижился? Желательно, чтобы не очень прижился, но чтобы комфортно было работать", - сказал он.

"Прижился нормально, но оставаться не собираюсь", - ответил Станислав Зась.

"Какое оставаться? Это исключено!" - заявил глава государства.

"Срок мне отмерен, я отработаю добросовестно, как могу, и вернусь, - заверил белорусский генерал. - По ситуации - очень существенное давление в этом году оказывает пандемия. Пережили первый этап, сейчас вторая волна - по всем нашим странам отмечается рост. Позавчера в России был антирекорд: за сутки умерли 244 человека. Поэтому ситуация непростая, хотя такие (как раньше. - Прим. БЕЛТА) ограничительные меры сейчас не принимаются".

О текущей деятельности и переносе учений ОДКБ

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в деятельность ОДКБ. Большинство запланированных мероприятий проводятся в онлайн-режиме, а часть операций и учений перенесена на более поздний срок. Например, сдвинуты сроки проведения антинаркотической операции "Канал" и операции "Нелегал". Их хотят провести в 2021 году.

Из семи запланированных на этот год учений провели только "Эшелон" в России и "Нерушимое братство" в Беларуси. Оставшиеся пять - "Взаимодействие" и "Поиск" в Армении, "Рубеж" в Кыргызстане, "Кобальт" в Таджикистане и учение спасателей в России - также перенесены на следующий год.

Организация продолжает работу по интегрированию своего потенциала в систему миротворческой деятельности ООН. Завершается ратификация соглашения о правовом оформлении статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при организации. В этом направлении предполагается расширить сотрудничество с СНГ, ОБСЕ и ШОС, среди государств - с Сербией.

Кроме того, в ОДКБ завершена разработка антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы.

Отношение к конфликту в Нагорном Карабахе

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе официальные обращения в постоянные рабочие органы ОДКБ от армянской стороны не поступали, отметили в организации. В то же время Постоянному совету ОДКБ были представлены послание премьер-министра Армении, заявления постоянного представителя страны при ОДКБ и Министерства иностранных дел.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась уже выразил обеспокоенность и озабоченность возобновлением вооруженного конфликта. Организация призвала Армению и Азербайджан добиваться мирного урегулирования конфликта и воздерживаться от провокационных действий.

О подготовке саммита ОДКБ

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ запланирована на 2 декабря. Ее рассчитывают провести в Москве. До этого, 17 ноября, должен собраться Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ, на 1 декабря намечены встречи министров обороны и иностранных дел.

К подписанию главами государств готовятся 17 документов, в том числе декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, соглашение по вопросам обеспечения деятельности войск, протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности. Планируется, что в Москве также будет утверждена антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.-0-

Лукашенко: у нас спокойная страна, но в Минске никак не можем подумать, как жить дальше "Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что Президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще", - отметил Александр Лукашенко.