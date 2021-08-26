26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА после доклада главе государства, рассказал журналистам председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, передает корреспондент БЕЛТА.
"Да, мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа. На Всебелорусском народном собрании премьер-министром была обозначена задача о создании корпораций в стране. Я считаю, это будет шаг вперед. И Президентом этот вопрос был поддержан. Он сказал экономически рассчитать целесообразность - что будет иметь государство от этого шага. Я докладывал о том, что корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию", - заявил глава концерна.
"Проект указа Президента готов. Я его обещал в Совмин представить 1 сентября. Президент сказал, что если экономически это будет целесообразно, то с нового года должна уже работать новая корпорация пищевой промышленности", - рассказал Анатолий Бубен.
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"Да, мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа. На Всебелорусском народном собрании премьер-министром была обозначена задача о создании корпораций в стране. Я считаю, это будет шаг вперед. И Президентом этот вопрос был поддержан. Он сказал экономически рассчитать целесообразность - что будет иметь государство от этого шага. Я докладывал о том, что корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию", - заявил глава концерна.
"Проект указа Президента готов. Я его обещал в Совмин представить 1 сентября. Президент сказал, что если экономически это будет целесообразно, то с нового года должна уже работать новая корпорация пищевой промышленности", - рассказал Анатолий Бубен.
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