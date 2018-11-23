Лукашенко одобрил привлечение госзаймов в 2018-2020 годах за счет эмиссии на внешних финрынках ценных бумаг на $2 млрд

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал указ №458 "О привлечении внешних государственных займов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд.-0-