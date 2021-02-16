Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее сообщалось о переносе подписания соответствующего соглашения с 15 февраля на более поздний срок в связи с завершением внутригосударственных процедур. Кроме того, пока не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.-0-