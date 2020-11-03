Лукашенко одобрил проект соглашения с Арменией о реадмиссии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Арменией о реадмиссии в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко уполномочил Министерство внутренних дел на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.-0-