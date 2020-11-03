Лукашенко одобрил проект соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в качестве основы для проведения переговоров одобрил проект межправительственного соглашения с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан Беларуси на территории Кыргызстана и граждан Кыргызстана на территории Беларуси. Соответствующий указ Президент подписал 3 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Министерство внутренних дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа.-0-