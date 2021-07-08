Лукашенко: офицерский корпус - опора безопасности государства

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицерский корпус является опорой безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашу встречу я отношу к событию государственной важности, потому что офицерский корпус - это опора государства и, прежде всего, безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования. А в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас и офицеров-патриотов, людей чести и долга, и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это особенно актуально в свете того, что в настоящее время происходит вокруг страны и в мире в целом.

"На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. А если прямо сказать, ее уже не существует. Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент также констатировал обострение геополитической напряженности между Востоком и Западом. "Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу, - сказал Александр Лукашенко. - При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь".

Глава государства также обратил внимание и на другой аспект: множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против Беларуси.

"Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - заявил Александр Лукашенко.

Печальнее всего, отметил Президент, что это происходит в год 80-летия начала самой кровавой войны в истории белорусского народа.

Глава государства отметил, что республика готова к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной: "Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим".

В то же время, подчеркнул Александр Лукашенко, стране есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на ее западных рубежах. С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют Вооруженные Силы. "Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность - это люди, вы - офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси является и профессией, и смыслом жизни", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что это относится к представителям всех силовых ведомств. "Жесткую проверку на прочность мы все прошли летом - осенью прошлого года. И она показала, что созданная национальная система безопасности выдержала испытание. Люди в погонах, проявив мужество, стойкость, верность присяге и нашему народу, выстояли", - сказал он.

Президент обратил внимание на то, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне: "Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности".

Александр Лукашенко вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе.

Президент также вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава: генерал-майора - начальнику управления территориальной обороны - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрею Матиевичу; генерал-майора юстиции - начальнику управления Следственного комитета по Гомельской области Сергею Удовикову; государственного советника таможенной службы III ранга - начальнику Витебской таможни Павлу Лобачеву.

"В Беларуси генеральских должностей совсем немного, и получение такого звания является наивысшим достижением в службе военного человека, а также величайшей гордостью. Уважаемые генералы, я хотел бы, чтобы вы гордились этим званием и с честью его носили. А вы, уважаемые выпускники, брали бы с них пример достойного выполнения служебного долга, ну и стремились быть генералами", - обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии.

Он также пожелал им крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов в святом деле служения Отечеству, надежного тыла в личном плане.

После церемонии Александр Лукашенко отметил, что много говорил о задачах силовых ведомств, но теперь хотел бы обратиться к ним по-мужски: "Деваться вам некуда: в прошлому году военнослужащие силовых подразделений так высоко подняли планку действий по защите нашего Отечества, что удерживать ее на такой высоте будет непросто. Но мы люди военные, еще раз подчеркиваю, деваться нам некуда. Спасибо вам за все. Мужества, будьте всегда честны, не допускайте ни в коем случае предательства".-0-